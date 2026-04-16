Інтерфакс-Україна
Події
10:08 16.04.2026

Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Щонайменше 15 осіб загинули та понад 100 постраждали внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотних літальних апаратів по території України, повідомляє Офіс генерального прокурора України станом на 8:00 четверга.

"Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Харків та інші регіони… За процесуального керівництва органів прокуратури у відповідних регіонах розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ та інших правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на фіксацію доказів, встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

За даними Офісу генпрокурора, в Києві внаслідок комбінованої атаки загинули чотири особи, серед яких 12-річна дитина. Ще щонайменше 54 людини отримали поранення, серед них працівники поліції, медики та іноземні громадяни. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено 17 багатоповерхових та 10 приватних житлових будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, автозаправну станцію та торговельно-розважальний центр.

В Одесі внаслідок атак загинули вісім осіб, серед них жінки віком 20-56 років та чоловіки 23-26 років. Щонайменше 19 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому стані. Пошкоджено портову інфраструктуру, адміністративні будівлі, гуртожитки навчального закладу та житлові будинки. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано багатоповерховий будинок.

В Дніпрі, як повідомляють в Офісі генпрокурора, загинули дві особи, ще 27 отримали поранення, серед них діти. Додатково ввечері внаслідок атаки БпЛА постраждали четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще троє осіб дістали поранення. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, хоспіс, гуртожиток, житлові будинки та транспортні засоби.

В Харкові в Немишлянському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждали щонайменше двоє цивільних осіб. В Індустріальному районі внаслідок удару загорівся автомобіль.

Раніше віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв про 15 загиблих та понад 80 поранених внаслідок нічної атаки по всій країні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

