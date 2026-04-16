Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

Щонайменше 15 осіб загинули та понад 100 постраждали внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотних літальних апаратів по території України, повідомляє Офіс генерального прокурора України станом на 8:00 четверга.

"Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Одеса, Харків та інші регіони… За процесуального керівництва органів прокуратури у відповідних регіонах розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ та інших правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на фіксацію доказів, встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

За даними Офісу генпрокурора, в Києві внаслідок комбінованої атаки загинули чотири особи, серед яких 12-річна дитина. Ще щонайменше 54 людини отримали поранення, серед них працівники поліції, медики та іноземні громадяни. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено 17 багатоповерхових та 10 приватних житлових будинків, а також готель, офісний центр, автосалон, автозаправну станцію та торговельно-розважальний центр.

В Одесі внаслідок атак загинули вісім осіб, серед них жінки віком 20-56 років та чоловіки 23-26 років. Щонайменше 19 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому стані. Пошкоджено портову інфраструктуру, адміністративні будівлі, гуртожитки навчального закладу та житлові будинки. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано багатоповерховий будинок.

В Дніпрі, як повідомляють в Офісі генпрокурора, загинули дві особи, ще 27 отримали поранення, серед них діти. Додатково ввечері внаслідок атаки БпЛА постраждали четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще троє осіб дістали поранення. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, хоспіс, гуртожиток, житлові будинки та транспортні засоби.

В Харкові в Немишлянському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждали щонайменше двоє цивільних осіб. В Індустріальному районі внаслідок удару загорівся автомобіль.

Раніше віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв про 15 загиблих та понад 80 поранених внаслідок нічної атаки по всій країні.