В Києві відновили рух тролейбусів і автобусів по вулиці Виговського

Громадський транспорт в Києві продовжує курсувати з відхиленням від графіка після російської нічної атаки, але рух тролейбусних та автобусних маршрутів вулицею Івана Виговського, яка сполучає житлові масиви Нивки та Виноградар, відновлено.

"Рух тролейбусів №№ 4, 5, 26, 35 і автобусів №№ 32, 36ТР відновлений", – повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у четвер вранці.

Раніше повідомлялося, що в Києві частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження внаслідок нічної атаки. Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької тролейбусні маршрути №№ 4, 5, 26, 35 були скорочені до пл.Валерія Марченка, а автобуси №№ 32, 36ТР були пущені в об’їзд через Газопровідну вулицю.