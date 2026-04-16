Інтерфакс-Україна
09:48 16.04.2026

В Києві відновили рух тролейбусів і автобусів по вулиці Виговського

Громадський транспорт в Києві продовжує курсувати з відхиленням від графіка після російської нічної атаки, але рух тролейбусних та автобусних маршрутів вулицею Івана Виговського, яка сполучає житлові масиви Нивки та Виноградар, відновлено.

"Рух тролейбусів №№ 4, 5, 26, 35 і автобусів №№ 32, 36ТР відновлений", – повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у четвер вранці.

Раніше повідомлялося, що в Києві частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження внаслідок нічної атаки. Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької тролейбусні маршрути №№ 4, 5, 26, 35 були скорочені до пл.Валерія Марченка, а автобуси №№ 32, 36ТР були пущені в об’їзд через Газопровідну вулицю.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 16.04.2026
Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

18:29 09.04.2026
Чернівці придбають 34 нових тролейбуси за кошти ЄІБ в об'єднання Чернігівського автозаводу та "Політехносервісу"

Чернівці придбають 34 нових тролейбуси за кошти ЄІБ в об'єднання Чернігівського автозаводу та "Політехносервісу"

14:08 02.04.2026
Кличко: Київ вивів на маршрути ще 20 нових інклюзивних автобусів Anadolu Isuzu

Кличко: Київ вивів на маршрути ще 20 нових інклюзивних автобусів Anadolu Isuzu

11:26 26.03.2026
Мінрозвитку розпочало видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути

Мінрозвитку розпочало видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути

14:50 28.02.2026
В Одесу прибули 12 пасажирських автобусів від Київщини

В Одесу прибули 12 пасажирських автобусів від Київщини

21:54 27.02.2026
Перші шість автобусів з Київщини вже курсують в Одесі, відправлено ще п’ять

Перші шість автобусів з Київщини вже курсують в Одесі, відправлено ще п’ять

15:59 25.02.2026
У Києві з четверга частково відновлять роботу електротранспорту на правому березі

У Києві з четверга частково відновлять роботу електротранспорту на правому березі

10:12 03.02.2026
"Укрзалізниця" продовжує автобусні об’їзди на окремих напрямках через безпекові ризики

"Укрзалізниця" продовжує автобусні об’їзди на окремих напрямках через безпекові ризики

16:44 31.01.2026
"УЗ" організує автобусні трансфери для пасажирів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках

"УЗ" організує автобусні трансфери для пасажирів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках

19:53 12.01.2026
Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

