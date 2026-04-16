Петиція до Кабміну про перенесення НМТ щонайменше до серпня набрала лише 34 голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом перенести проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) щонайменше до серпня у зв’язку тривалими відключеннями електроенергії та постійними обстрілами РФ не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 15 січня і станом на 16 березня вона набрала лише 34 голоси із 25 тис. необхідних.

"Наразі в Україні склалася надзвичайна ситуація, спричинена регулярними та тривалими відключеннями електроенергії, нестабільним доступом до інтернету, а також постійними ракетними та дроновими обстрілами з боку Російської Федерації по всій території країни. Через повітряні тривоги та обстріли учні змушені значну частину часу перебувати в укриттях, що унеможливлює системну та зосереджену підготовку до НМТ. Перебування в умовах постійної небезпеки для життя створює значний психологічний тиск і виснаження, які безпосередньо впливають на здатність навчатися та складати іспити", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що підготовка до НМТ здебільшого відбувається в онлайн-форматі: відеоуроки, електронні матеріали, пробні тести, консультації з викладачами, і за відсутності електроенергії та зв’язку така підготовка стає майже неможливою.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація тривала з 5 березня до 2 квітня і відбудеться 11-16 травня відповідно.