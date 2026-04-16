09:45 16.04.2026

Петиція до Кабміну про перенесення НМТ щонайменше до серпня набрала лише 34 голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом перенести проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) щонайменше до серпня у зв’язку тривалими відключеннями електроенергії та постійними обстрілами РФ не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 15 січня і станом на 16 березня вона набрала лише 34 голоси із 25 тис. необхідних.

"Наразі в Україні склалася надзвичайна ситуація, спричинена регулярними та тривалими відключеннями електроенергії, нестабільним доступом до інтернету, а також постійними ракетними та дроновими обстрілами з боку Російської Федерації по всій території країни. Через повітряні тривоги та обстріли учні змушені значну частину часу перебувати в укриттях, що унеможливлює системну та зосереджену підготовку до НМТ. Перебування в умовах постійної небезпеки для життя створює значний психологічний тиск і виснаження, які безпосередньо впливають на здатність навчатися та складати іспити", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що підготовка до НМТ здебільшого відбувається в онлайн-форматі: відеоуроки, електронні матеріали, пробні тести, консультації з викладачами, і за відсутності електроенергії та зв’язку така підготовка стає майже неможливою.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація тривала з 5 березня до 2 квітня і відбудеться 11-16 травня відповідно.

