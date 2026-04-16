09:32 16.04.2026

Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій у відповідь на російську атаку в ніч на четвер.

"За минулу добу та ніч Росія здійснила масштабний терористичний напад на Україну за допомогою майже 700 дронів, десятків балістичних та крилатих ракет. Напад насамперед був спрямований проти цивільних осіб. Щонайменше 4 особи загинули в Києві, серед них 12-річна дитина, понад 50 поранено, 8 загиблих в Одесі, 3 загиблих і три десятки поранених у Дніпрі, 1 загиблий у Запоріжжі. Такі напади не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які необхідно зупинити, а їхніх виконавців притягнути до відповідальності", – написав Сибіга в соцмережі Х в четвер вранці.

Міністр наголосив, що усі рішення, необхідні для посилення тиску на агресора, мають бути розблоковані негайно.

"Затримка санкцій проти Росії чи пакетів підтримки України є аморальною, контрпродуктивною та небезпечною. Кожен день подальшої бездіяльності щодо ключових рішень надсилає неправильні сигнали та заохочує агресора продовжувати, затягувати та розширювати війну", – написав очільник зовнішньополітичного відомства.

Він повторив заклик до всіх держав приєднатися до Спеціального трибуналу з розгляду злочину агресії проти України, повідомивши Раду Європи про намір приєднатися до її Розширеної часткової угоди.

"Найадекватнішою відповіддю на російський терор є невідворотність правосуддя для керівництва російського терористичного режиму", – наголосив Сибіга.

