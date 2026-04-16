09:25 16.04.2026

Атака РФ забрала життя трьох жителів Дніпропетровської області, 34 постраждали – ДСНС

Троє мирних жителів Дніпропетровської області загинули, ще 34 отримали поранення внаслідок російських атак в ніч на четвер, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпрі внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях: зайнялися житлові будинки, офісна будівля, гаражі та автомобілі, горіло на території навчального закладу. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси й транспортні засоби. На жаль, 2 людини загинули, ще 30 – постраждали", – йдеться в повідомленні.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області ворог атакував три громади та районний центр Нікополь. "Загинув чоловік, ще троє людей поранені. Виникло займання на території житлової забудови та в будівлі, що не експлуатується. Також внаслідок атаки пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок та легковий автомобіль", – розповіли у відомстві.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок влучання БпЛА була пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка.

До робіт з ліквідації наслідків залучено понад 200 вогнеборців та 55 одиниць техніки ДСНС.

Теги: #атака_рф #дніпропетровська

