09:10 16.04.2026
В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА
У ніч на четвер через атаку ворога в Одесі загинули восьмеро людей, а щонайменше 16 дістали поранення, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"На жаль, через нічну атаку підтверджено загибель восьми людей, ще щонайменше 16 – постраждали. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, а також об’єкти портової та критичної інфраструктури", – написав він у телеграм-каналі ранком у четвер.
Раніше повідомлялося про сімох загиблих і 12 постраждалих.