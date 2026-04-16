09:02 16.04.2026

Ворог вночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси – АМПУ

Російські війська вночі атакували об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси, внаслідок чого зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об’єктах, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – повідомила АМПУ в Телеграм в четвер.

Зазначається, що внаслідок атак є пошкодження інфраструктури портових операторів.

В АМПУ уточнюють, що на місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Порти України попри атаки продовжують роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, сили оборони минулої ночі знешкодили 667 цілей противника із 703, зокрема 636 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА і 12 ракет на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 26 локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

09:16 15.04.2026
Ворог вночі атакував портову інфраструктуру на Дунаї, постраждалих немає – АМПУ

07:59 15.04.2026
Ворог вчергове атакував дронами портову інфраструктуру Одещини

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

