Ворог вночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси – АМПУ

Російські війська вночі атакували об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси, внаслідок чого зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об’єктах, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – повідомила АМПУ в Телеграм в четвер.

Зазначається, що внаслідок атак є пошкодження інфраструктури портових операторів.

В АМПУ уточнюють, що на місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Порти України попри атаки продовжують роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, сили оборони минулої ночі знешкодили 667 цілей противника із 703, зокрема 636 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА і 12 ракет на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 26 локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.