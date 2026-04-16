08:58 16.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1686 цілей противника впродовж доби, повідомили СБС у телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно із повідомленням, серед уражених цілей: 440 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 73 точки вильоту БпЛА; 1 танк; 25 артилерійських систем; 71 одиниця автомобільної техніки; 46 мотоциклів; 376 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-15.04) підрозділами СБС уражено 20022 цілі противника, з них 4840 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

