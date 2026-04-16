Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1686 цілей противника впродовж доби, повідомили СБС у телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно із повідомленням, серед уражених цілей: 440 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 73 точки вильоту БпЛА; 1 танк; 25 артилерійських систем; 71 одиниця автомобільної техніки; 46 мотоциклів; 376 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-15.04) підрозділами СБС уражено 20022 цілі противника, з них 4840 – особовий склад", – повідомили СБС.