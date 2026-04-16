Танкер зі скрапленим газом із підсанкційного російського заводу "Портова" прямує до Індії – ЗМІ

Судноплавні дані LSEG свідчать, що танкер із вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з російського заводу "Портова", який перебуває під санкціями США, прямує до Індії, повідомляє Reuters.

"Якщо він досягне пункту призначення, це буде перша така поставка до Індії з того часу, як президент США Дональд Трамп минулого року заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати російську енергію", – йдеться в повідомленні.

За даними LSEG, танкер Kunpeng місткістю 138 200 куб. м прямує до індійського терміналу імпорту СПГ Дахедж у західній частині країни.

"Вантаж, якщо буде доставлений, відкриє другий ринок для підсанкційного російського СПГ, оскільки всі попередні поставки з підсанкційних російських терміналів надходили до китайського порту Бейхай", – сказав керівник відділу ціноутворення на СПГ у галузевому виданні Argus.

Водночас Індія публічно не підтверджувала таких зобов'язань і заявляє, що її імпортні рішення визначаються ціною, безпекою постачання та інтересами споживачів.