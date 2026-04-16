08:40 16.04.2026

У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

Фото: https://t.me/dsns_telegram

За оновленою інформацією, внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла щонайменше до 54 осіб, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Станом на 8 ранку 16 квітня 2026 року у столиці внаслідок комбінованої атаки РФ відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини", – йдеться в повідомленні прокуратури ранком четверга.

У відомстві зазначили, що серед постраждалих – троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

"Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва", – інформує пресслужба прокуратури в Телеграм.

Також у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торговельно-розважальний центр.

