08:32 16.04.2026

Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

Іран у межах переговорів зі Сполученими Штатами розглядає пропозицію щодо забезпечення безпечного та безперешкодного проходу суден через оманську частину Ормузької протоки, яка передбачає відсутність загрози нападів за умови досягнення угоди про недопущення відновлення конфлікту, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, обізнане з позицією Тегерана.

За даними джерела, Тегеран може бути готовий дозволити суднам використовувати іншу сторону вузької протоки у водах Оману без перешкод з боку Ірану. Водночас не уточнюється, чи йдеться також про розмінування можливих мін у цій зоні або про гарантії вільного проходу для всіх суден, включно з пов'язаними з Ізраїлем.

"Ця пропозиція залежить від того, чи буде Вашингтон готовий задовольнити вимоги Тегерана", – йдеться в повідомленні.

Водночас джерело, за словами агентства також зазначає, що поки не зрозуміло чи погодиться Іран також розмінувати будь-які міни, які він міг розмістити на цій ділянці води, або чи буде дозволено вільний прохід усім суднам – навіть тим, що пов'язані з Ізраїлем.

 

Теги: #судна #іран #оман #сша #протока

