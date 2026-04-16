Інтерфакс-Україна
Події
08:22 16.04.2026

Ворог атакував 19-ма балістичними ракетами і 659-ма БпЛА, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони минулої ночі знешкодили 667 цілей противника із 703, зокрема 636 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА і 12 ракет на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 26 локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Інформація за добу (з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня). Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей: 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 20 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракети Іскандер-К; 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів", – йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграм-каналі.

Протягом вказаного періоду противник здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників

Повідомляється, що станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей: 19 крилатих ракет Х-101; 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 4 крилаті ракети Іскандер-К; 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

