Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

У ніч на четвер російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку Одеси, унаслідок якої загинули семеро людей, а щонайменше 12 дістали поранення, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував Одесу. Місто пережило кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів. На жаль, семеро людей загинуло, щонайменше 12 постраждало", – зазначив Кіпер.

Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, також зазнали ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі.

На окремих об'єктах інфраструктури виникли пожежі. Тривають роботи з ліквідації наслідків, правоохоронні органи фіксують воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення Одещини.