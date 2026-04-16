Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Просування російських окупантів зафіксовано у селах Новоолександрівка Добропільського району, Котлине Покровського району та Гришине Добропільського району Донецької області, повідомляють дані OSINT-проєкту DeepState.

"Противник просунувся поблизу Новоолександрівки, Котлиного та в Гришиному", – йдеться у повідомленні.

Згідно з розрахунками, окупанти за останні дні збільшили контрольовану територію: у районі Новоолександрівки – на 10,52 кв. км червоної зони при зменшенні сірої зони на 4,73 кв. км; аналогічна ситуація зафіксована у Котлиному та Гришиному.

