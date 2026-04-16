08:06 16.04.2026
Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState
Просування російських окупантів зафіксовано у селах Новоолександрівка Добропільського району, Котлине Покровського району та Гришине Добропільського району Донецької області, повідомляють дані OSINT-проєкту DeepState.
"Противник просунувся поблизу Новоолександрівки, Котлиного та в Гришиному", – йдеться у повідомленні.
Згідно з розрахунками, окупанти за останні дні збільшили контрольовану територію: у районі Новоолександрівки – на 10,52 кв. км червоної зони при зменшенні сірої зони на 4,73 кв. км; аналогічна ситуація зафіксована у Котлиному та Гришиному.
