08:04 16.04.2026

Ворог атакував житлові будинки на Дніпропетровщині: загинули троє людей, 34 поранені – ОВА

Російські війська атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще 34 дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У місті понівечені офісна та адміністративна будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей, двоє з них загинули.

"Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. Двоє, на жаль, загинули", – повідомив очільник ОВА.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватну оселю та зруйновано прибудову до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка, її госпіталізовано у стані середньої тяжкості: "Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості".

На Нікопольщині російські війська поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується, пошкоджено багатоповерхівку та автомобіль.

"Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє чоловіків по 28 років – госпіталізовані у важкому стані", – зазначив Ганжа.

 

