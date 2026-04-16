Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, два танки, 43 артсистеми, одну бронемашину, 1357 БПЛА, а також 209 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб, танків – 11 866 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од, артилерійських систем – 40 046 (+43) од, РСЗВ – 1 738 (+2) од, засоби ППО – 1 347 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од, крилаті ракети – 4 537 (+20) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од, спеціальна техніка – 4 126 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.