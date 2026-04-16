07:45 16.04.2026

КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

У столиці частково змінено рух низки маршрутів громадського транспорту через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької, що виникло внаслідок нічної атаки, повідомили в пресслужбі КМДА.

У зв'язку з цим змінено рух тролейбусів №№ 4, 5, 26, 35, які курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки", вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка.

На маршрут № 28 випущено більше тролейбусів.

Також змінено рух автобусів №№ 32, 36ТР. Їхній рух організовано через вул. Данила Щербаківського, вул. Стеценка, вул. Газопровідну, просп. Георгія Гонгадзе та просп. Європейського Союзу, далі – за власними маршрутами.

"Слідкуйте за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс", – зазначили в пресслужбі КМДА.

 

