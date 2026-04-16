Інтерфакс-Україна
Події
07:39 16.04.2026

В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

1 хв читати
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок нічних атак ракетами та ударними безпілотниками по Одесі загинули шість людей, ще 11 отримали поранення, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

За його словами, місто цієї ночі пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА.

"На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога", – зазначив Лисак у дописі, оприлюдненому ранком четверга.

 

Теги: #постраждалі #одеська_область #атака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА