Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

Унаслідок ворожої атаки на столицю в нічний час загинули четверо людей, ще 45 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, 26 постраждалих було госпіталізовано, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема двом дітям.

"Минулої ночі внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них – дитина. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям)", – повідомив Кличко у Телеграм-каналі вранці четверга.

Мер також зазначив, що зранку ворог знову атакує Київ.