16 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 квітня в Україні відзначають Всесвітній день голосу, День обізнаності про стрес, Всесвітній день крапки з комою, День "Врятуйте слона", День "Навчи свою доньку волонтерства", День Чарлі Чапліна, День піжами на роботі.

Цього дня було ухвалено Конституцію Пилипа Орлика (1710).

Національне свято Королівства Данії (День народження Королеви Маргрете ІІ).

Віряни вшановують пам'ять святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії; Світлий четвер.

День 1513 Російська агресія - Day 1513 Russian aggression

Всесвітній день голосу

Ідея проведення Дня голосу з'явилася наприкінці 1990-х років, присвячена його феномену і ролі в житті людей.

Ініціатором заснування міжнародного свята виступила Американська Академія отоларингології 2002 року.

День обізнаності про стрес

Стресовий психологічний стан негативно впливає на здоров'я людини загалом, адже майже всі хвороби спричинені стресом. Необхідно зазначити, що психологічне напруження потрібне організму для якісної роботи мозку, але в малих дозах. Якщо ж людина відчуває стрес постійно, не розслабляється і виснажує себе, то з часом здоров'я сильно погіршиться. Життя в стані стресу спричиняє як психічні, так і фізичні захворювання.

Всесвітній день крапки з комою

Подію започаткувала Емі Блевел у 2016 році. Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі вирішила у 2013 році створити проєкт "Крапка з комою", аби допомагати людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.

На жаль, сама Блевел також незабаром здійснила самогубство, в 2017 році.

День "Навчи свою доньку волонтерства"

16 квітня щороку відзначають День "Навчи свою доньку волонтерства", який покликаний передати молодшому поколінню найцінніше — вміння допомагати іншим без очікувань, із добрим серцем і відкритою душею.

День Чарлі Чапліна

Щорічно 16 квітня відзначається День Чарлі Чапліна, бо саме цього дня у 1889 році народився легендарний актор та режисер, класик німого кіно.

День піжами на роботі

16 квітня кожного року світ відзначає нестандартне та цікаве свято – День піжами на роботі. Подію започаткували у 2004 році.

Народилися в цей день:

380 років від дня народження Жюля Ардуена-Мансара (1646-1708), французького архітектора, одного з найвизначніших представників стилю бароко у французькій архітектурі;

240 років від дня народження Джона Франкліна (1786-1847), британського мореплавця, полярного дослідника;

210 років від дня народження Рудольфа Івановича Моха (1816-1892), українського письменника, поета, драматурга, публіциста, священника УГКЦ, громадського діяча, одного з продовжувачів справи "Руської Трійці";

185 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської (1841-1920), української письменниці, публіцистки, діячки народної освіти, педагогині. Дату народження подано за ЕСУ, даними Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, інтернет-ресурсами; за іншими даними народилася 16.03.1841 р.;

100 років від дня народження Бориса Григоровича Возницького (1926-2012), українського мистецтвознавця, музейного діяча, Героя України (2005).

Ще цього дня:

1936 - У Львові розпочалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1995 - Почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР;

2000 - На референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2000 - Засновано "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання.

2003 - Підписано Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина (набрав чинності 1 травня 2004).

Церковне свято

16 квітня вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були трьома сестрами, які жили в III столітті в Італії, на околицях міста Аквілея. В ранньому дитинстві залишилися сиротами і виховувалися у любові до Господа. Всім юнакам дівчата відмовляли, адже хотіли присвятити своє життя Богу. Дізнався про неприступність сестер імператор і наказав їм їхати з ним до Македонії, щоб там знайти наречених. Та дівчата стояли на своєму. Тоді сестер вирішили стратити. Двох старших спалили на вогні, а молодшу застрелив охоронець, коли вона намагалася втекти.

Світлий четвер

Світлий четвер – четвертий день після Великодня називають ще Пасхою мертвих, адже сьогодні потрібно згадати померлих родичів, відвідати кладовище та прибратися на могилах.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка

З прикмет цього дня:

Якщо зранку туман — буде щедре врожайне літо, особливо на хліб; вітер на Агафію, Ірину і Хіонію — літо буде бурхливим, із частими грозами; дощ у цей день — до доброго врожаю ягід і грибів; ясний захід сонця 16 квітня — до тривалої сухої погоди; якщо на небі багато зірок увечері — буде врожай на горох і гречку; якщо ще лежить сніг або випаде раптово — весна буде затяжною, літо прийде пізно; якщо на деревах бруньки вже набубнявіли — скоро прийде справжнє тепло.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр