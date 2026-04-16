Інтерфакс-Україна
Події
05:44 16.04.2026

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 18 осіб, також відомо про двох загиблих – влада

1 хв читати

У Києві внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них дитина; також відомо про двох загиблих.

"Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед них дитина", – зазначив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що серед загиблих – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.

"Внаслідок атаки ворога на столицю загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим – надали допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів", – наголосив Кличко.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/2323

https://t.me/vitaliy_klitschko/6482

Теги: #київ #аостраждалі #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА