Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 18 осіб, також відомо про двох загиблих – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них дитина; також відомо про двох загиблих.

"Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед них дитина", – зазначив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що серед загиблих – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.

"Внаслідок атаки ворога на столицю загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим – надали допомогу на місці та амбулаторно. Бригади продовжують працювати на місцях викликів", – наголосив Кличко.

