Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксовано у районі населеного пункту Зелене та поблизу Гуляйполя, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Зеленого та у Гуляйполі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу: у районі Зеленого та Гуляйполя – 3,20 кв. км у червоній зоні при зменшенні сірої зони на 3,19 кв. км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 3,20 кв. км, натомість сіра зона скоротилася на 3,19 кв. км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23412