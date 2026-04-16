Інтерфакс-Україна
Події
03:52 16.04.2026

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю зросла до десяти, серед них – медики, загинула дитина

1 хв читати

Унаслідок нічної атаки ворога на столицю, в результаті якої загинула 12-річна дитина, кількість постраждалих зросла до десяти, серед них є медики, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога на столицю загинула 12-річна дитина. Наразі 10 людей постраждали. Серед них – декілька медиків", – йдеться в повідомленні Кличка у Телеграм.

Згодом мер також повідомив, що з-під завалів у Подільському районі столиці дістали дитину: "І дитину, і жінку, яких врятували в Подільському районі з-під завалів приватного житлового будинку, рятувальники передали медикам. Постраждалим надають допомогу".

 

Джерела: t.me/vitaliy_klitschko/6479
t.me/vitaliy_klitschko/6481

Теги: #україна #постраждалі #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

13:25 16.04.2026
Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня – Сибіга

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА