Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю зросла до десяти, серед них – медики, загинула дитина

Унаслідок нічної атаки ворога на столицю, в результаті якої загинула 12-річна дитина, кількість постраждалих зросла до десяти, серед них є медики, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога на столицю загинула 12-річна дитина. Наразі 10 людей постраждали. Серед них – декілька медиків", – йдеться в повідомленні Кличка у Телеграм.

Згодом мер також повідомив, що з-під завалів у Подільському районі столиці дістали дитину: "І дитину, і жінку, яких врятували в Подільському районі з-під завалів приватного житлового будинку, рятувальники передали медикам. Постраждалим надають допомогу".

Джерела: t.me/vitaliy_klitschko/6479

t.me/vitaliy_klitschko/6481