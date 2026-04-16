Інтерфакс-Україна
03:42 16.04.2026

Через нічну атаку в Одесі відомо вже про щонайменше п'ятьох постраждалих – МВА

Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі, попередньо, є п'ятеро постраждалих, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

"Внаслідок нічної ворожої атаки, попередньо, є п'ятеро постраждалих. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі", – зазначив він у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1849

