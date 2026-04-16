ОВА: у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, під завалами може бути людина

У Дніпрі внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові квартали, зафіксовано руйнування та пожежі, під завалами може перебувати людина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі. Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена п'ятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок", – зазначив він.

За попередньою інформацією очільника ОВА, під завалами може перебувати людина.

