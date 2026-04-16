У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

Унаслідок атаки на Київ постраждали четверо людей, серед них є дитина, також у Подільському районі загинула 12-річна дитина.

"Станом на зараз внаслідок атаки четверо постраждалих. Серед них є дитина", – зазначив він у Телеграм-каналі.

В свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 12-ти річної дитини: "За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина".

За його словами, у Подільському районі зафіксовано влучання та наслідки падіння уламків.

"У Подільському районі влучання в нежитлову будівлю. Також падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них – пожежа. В Оболонському —падіння уламків (попередньо ракети). Екстрені служби прямують на місця", – йдеться в повідомленні мера.

Згодом Кличко уточнив наслідки, наголосивши, що в одному з районів в результаті ворожої атаки уламки ракети влучили по багатоповерхівці: "У Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку. Пожежі немає. За іншою адресою – пожежа на першому поверсі житлового будинку".

Окрім того міський голова столиці також зазначав, що у Шевченківський район міста надійшов виклик медиків.

"Виклик медиків у Шевченківський район столиці. Бригада виїхала", – йдеться в повідомленні.

