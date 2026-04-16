Інтерфакс-Україна
Події
03:27 16.04.2026

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

1 хв читати

Унаслідок атаки на Київ постраждали четверо людей, серед них є дитина, також у Подільському районі загинула 12-річна дитина.

"Станом на зараз внаслідок атаки четверо постраждалих. Серед них є дитина", – зазначив він у Телеграм-каналі.

В свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 12-ти річної дитини: "За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина".

За його словами, у Подільському районі зафіксовано влучання та наслідки падіння уламків.

"У Подільському районі влучання в нежитлову будівлю. Також падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них – пожежа. В Оболонському —падіння уламків (попередньо ракети). Екстрені служби прямують на місця", – йдеться в повідомленні мера.

Згодом Кличко уточнив наслідки, наголосивши, що в одному з районів в результаті ворожої атаки уламки ракети влучили по багатоповерхівці: "У Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку. Пожежі немає. За іншою адресою – пожежа на першому поверсі житлового будинку".

Окрім того міський голова столиці також зазначав, що у Шевченківський район міста надійшов виклик медиків.

"Виклик медиків у Шевченківський район столиці. Бригада виїхала", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #київ #україна #атака #діти #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:25 16.04.2026
Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня – Сибіга

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА