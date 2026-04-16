Двоє постраждалих у Харкові через атаку ударних БпЛА – Синєгубов
ЗС РФ атакували Харків ударними безпілотниками, у Немишлянському районі є постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка", – написав Синєгубов у своємутелеграм-каналі.
За його словами, влучання також зафіксовано во дворі біля багатоповерхового будинку в Індустріальному районі міста. Спалахнули цивільні автомобілі.
Джерело: https://t.me/synegubov/21140