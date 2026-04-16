На Миколаївщині внаслідок ракетно-дронової атаки в Новому Бузі постраждала родина – ОВА

На Миколаївщині внаслідок вечірньої масованої ракетно-дронової атаки в Новому Бузі зазнала поранень родина, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, поранення середньої тяжкості дістали 36-річний чоловік, 35-річна жінка а також їх дитина: "Внаслідок вечірньої масованої ракетно-дронової атаки в Новому Бузі постраждала родина – 36-річний чоловік та 35-річна жінка, які дістали поранення середньої тяжкості. Також гостру реакцію на стрес отримав 8-річний син подружжя".

Окрім того, за словами очільника військової адміністрації удар спричинив руйнування: пошкоджено три приватні житлові будинки.

