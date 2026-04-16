00:24 16.04.2026

Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

Італія зосереджується на поставках в Україну медичного обладнання для пологових відділень, повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

"Ми оперативно надали Україні промислові котли та електрогенератори, щоб впоратися з відключеннями електроенергії та перебоями в постачанні, спричиненими російськими атаками. Зараз ми зосереджуємося на відправленні медичного обладнання, особливо для пологових відділень", – сказала вона під час спільної пресконференції с президентом України Володимиром Зеленським в Римі в середу.

"Я вважаю, що ми, італійці, маємо пишатися цією роботою, виконаною для підтримки цивільного населення", – сказала вона.

Мелоні також підкреслила зазначила, що "Італія дуже зацікавлена в розвитку спільного виробництва безпілотників, сектора, в якому УКраїна за ці роки стала одним зі світових лідерів".

Джерело:

https://www.governo.it/it/articolo/incontro-meloni-zelensky-palazzo-chigi-le-dichiarazioni-del-presidente-meloni/31537

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

21:15 15.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

19:16 15.04.2026
Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

09:18 15.04.2026
У Зеленського заплановані зустрічі в Норвегії, потім в Італії – прессекретар

У Зеленського заплановані зустрічі в Норвегії, потім в Італії – прессекретар

22:25 14.04.2026
Перший із 6 F-16, які Норвегія колись передала Україні, незабаром буде введений в експлуатацію – прем'єр

Перший із 6 F-16, які Норвегія колись передала Україні, незабаром буде введений в експлуатацію – прем'єр

20:23 14.04.2026
Таяні: Італія підтримує єдність Заходу, але ця єдність будується на взаємній повазі

Таяні: Італія підтримує єдність Заходу, але ця єдність будується на взаємній повазі

17:53 14.04.2026
Трамп розкритикував Мелоні: Вона дуже відрізняється від того, що я собі уявляв

Трамп розкритикував Мелоні: Вона дуже відрізняється від того, що я собі уявляв

17:05 14.04.2026
Мелоні напередодні візиту Зеленського до Італії вчергове підтвердила беззастережну підтримку

Мелоні напередодні візиту Зеленського до Італії вчергове підтвердила беззастережну підтримку

16:55 14.04.2026
Київ виплатить понад 53 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи

Київ виплатить понад 53 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

