Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

Італія зосереджується на поставках в Україну медичного обладнання для пологових відділень, повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

"Ми оперативно надали Україні промислові котли та електрогенератори, щоб впоратися з відключеннями електроенергії та перебоями в постачанні, спричиненими російськими атаками. Зараз ми зосереджуємося на відправленні медичного обладнання, особливо для пологових відділень", – сказала вона під час спільної пресконференції с президентом України Володимиром Зеленським в Римі в середу.

"Я вважаю, що ми, італійці, маємо пишатися цією роботою, виконаною для підтримки цивільного населення", – сказала вона.

Мелоні також підкреслила зазначила, що "Італія дуже зацікавлена в розвитку спільного виробництва безпілотників, сектора, в якому УКраїна за ці роки стала одним зі світових лідерів".

