Виноградарсько-виноробна конференція відбулася в Києві 14 квітня

Конференція «Виноградарсько-виноробна галузь — зміни, які обіцяють покращення? Діалог бізнесу та держави», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я», Київ, 14.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Організована вона була з метою налагодження взаємодії між виробниками, владою, споживачами. Однією з найактуальніших причин для такого заходу стали зміни до Закону України «Про виноград, вино та продукти виноградарства», що набрали чинності 1 січня цього року. Найбільш відомі аспекти — остаточне припинення використання у назвах українськими виноробами та винокурами термінів «шампанське», «мадера», «портвейн», «коньяк» та кількох інших. На конференції був присутній журналіст «Інтерфакс-Україна».

Повністю подія звалася «Виноградарсько-виноробна галузь — зміни, які обіцяють покращення? Діалог бізнесу та держави». Організаторами є громадські спілки: Українська виноградарсько-виноробна асоціація та Асоціація крафтових виноробів України. Для «УВВА» це перший великий захід. Сама організація існує нещодавно, офіційно вона була зареєстрована 21 липня 2025 року. На сьогодні виноробних та/або виноградарських організацій в Україні існує більше двадцяти, серед них великі та малі, всеукраїнські та регіональні. Тож професійні інтереси є кому відстоювати. Але голова ГС «УВВА» Наталія Бурлаченко зауважує, що підтримка профільної науки та освіти є пріоритетом саме для оргнанізації, яку вона очолює. Заради цього Українська виноградарсько-виноробна асоціація створює освітньо-науковий хаб, про що також йшлося на конференції.

Її програма була поділена на три блоки. Перша панель була загально-вітальною, виступали представники міжнародних асоціацій (віддалено), два заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, два народні депутати, представники органів виконавчої влади (частина — віддалено, але більшість були присутні). Були заявлені задачі, що стоять перед галуззю, пропонувалися шляхи їх розв’язання.

На другій панелі виступала лише юрист Юлія Прохода. Її доповідь була присвячена суто тлумаченню Закону України «Про виноград, вино та продукти виноградарства», підзаконних актів до нього та правозастосуванню цих та дотичних до нього правил та норм. На цій панелі з залу прозвучало особливо багато питань.

Третя панель була присвячена огляду сучасних світових тенденцій виноградарства та виноробства, дотичного до них маркетингу, та їх відображенню у вітчизняній економіці, про що доповідали відповідні фахівці. Закінчилася конференція дегустацією кращих українських вин. Найближчим часом буде доступний відеозапис події.

Захід не був надто великий — спікери та глядачі легко вмістилися у залі театру «Сузір’я», ще й місце лишилося. Проте організатори і не ставили перед собою задачі зробити подію масовою. Результати конференції будуть оформлені в протоколі і з цими підсумками Українська виноградарсько-виноробна асоціація, Асоціація крафтових виноробів України та їх партнери звертатимуться до представників законодавчої та виконавчої влади, контролюючих органів. Це постійна і кропітка робота. Змінюється світ, змінюється навіть клімат, доводиться адаптовуватися до нових реалій. Ця конференція за формою і змістом схожа на багато інших конференцій цієї галузі, вона і є однією, але важливою ланкою довгого ланцюжка.

Якоюсь мірою цей захід розпочинає ряд весняних винних подій в Україні. 27 квітня у Києві відбудеться Wine&Spirits Premiere — демонстрація вин нового сезону для професійналів, ще одна форма проявлення відомої столичної B2B виставки Wine&Spirits Expo. У Львові з 1 по 3 травня проходитиме п’ятий Ukrainian Wine Festival. У Києві 23 та 24 травня відбудеться третій Фестиваль гаражного вина «Винохід», а 30 та 31 травня — двадцять четвертий Kyiv Food&Wine Festival. На великих івентах зазвичай також відбуваються цілі конференції або панельні дискусії, тож координаційна та просвітницька роботи триватимуть.