Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував оголошення Олександром Лукашенком Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі "екстремістською організацією" та наголосив на відкритості українських закладів освіти для білоруської молоді.

За словами Сибіги, це рішення є частиною політики, спрямованої на ізоляцію молодого покоління.

"Лукашенко та його спільники сподіваються, що таким чином вони зможуть утримати молоде покоління в пастці "радянської" орбіти та токсичного минулого, позбавивши його європейського майбутнього", – зазначив він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Водночас Сибіга наголосив, що подібні спроби є безрезультатними, оскільки нікому не вдавалося по-справжньому перекрити шлях до знань, та запевнив у підтримці білоруської молоді: "Ми твердо стоїмо разом з вільною молоддю Білорусі. Двері українських навчальних закладів залишаються відкритими для них".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044475048749117816?s=46