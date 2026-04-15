23:07 15.04.2026

У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

У середу (з 09:00 до 22:00) під час масованого комбінованого удару РФ по Україні сили протиповітряної оборони збили або подавили 369 повітряних цілей, зокрема крилаті ракети та безпілотники різних типів.

Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет Х-101, одну ракету "Іскандер-К" та 361 безпілотник різних типів.

"15 квітня (з 09:00 по 22.00) противник здійснив комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками", – повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей: 19 крилатих ракет X-101; 1 крилату ракету Іскандер-к; 349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Також зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а уламки збитих цілей впали ще на 12 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kpszsu/60064

