Інтерфакс-Україна
22:51 15.04.2026

Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

За результатами засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") міжнародні партнери ухвалили рішення щодо виділення Україні близько $4 млрд на посилення протиповітряної оборони та понад $1,5 млрд на безпілотні літальні апарати, повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

Серед ключових рішень партнерів – нові внески в ініціативу PURL, а також підтримка постачання ракет до систем Patriot.
"Попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами – ми вистояли. За завданням Президента посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою", – зазначив Федоров у Телеграм.

Зокрема, Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч, Німеччина інвестує $4 млрд у ППО та ще $600 млн – у deep strike і mid strike, Нідерланди спрямовують €248 млн на БпЛА, а Норвегія – $560 млн на дрони та $150 млн на логістичний хаб.

Також Іспанія спрямовує €215 млн у межах SAFE та додатково посилює ППО ракетами до Patriot.
Федоров окремо відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у межах якої вже залучено €2 млрд на термінові поставки.

Серед інших внесків – підтримка Канади, Литви, Бельгії та Естонії, зокрема фінансування PURL, чеської ініціативи, коаліцій дронів, а також посилення ППО та інфраструктури оборони.

"Допомога Україні сьогодні – це внесок у спільну безпеку. Дякую Президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир", – йдеться в повідомленні міністра.

 

Джерело: t.me/zedigital/6740

