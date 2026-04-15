Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили фінансову та енергетичну ситуацію в Україні, а також вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.

За словами Свириденко, окрему увагу було приділено розвитку Американсько-Українського інвестиційного фонду (URIF) та результатам засідання його Управлінської ради, що відбулося у березні в Києві. Сторони відзначили важливість затвердження нових інвестиційних проєктів і домовилися розширити можливості роботи фонду та створити механізм співінвестування.

Також обговорювалося розширення механізму покриття воєнних ризиків для інвесторів в українську економіку, зокрема із залученням інструментів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

"Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни", – зазначила Свириденко в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook у середу.

Крім того, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти Росії.

"Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів Росії. Ми вже бачимо їхній ефект", – зазначила прем'єр-міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CT5az8Uas/?mibextid=wwXIfr