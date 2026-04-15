Інтерфакс-Україна
22:28 15.04.2026

Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили фінансову та енергетичну ситуацію в Україні, а також вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.

За словами Свириденко, окрему увагу було приділено розвитку Американсько-Українського інвестиційного фонду (URIF) та результатам засідання його Управлінської ради, що відбулося у березні в Києві. Сторони відзначили важливість затвердження нових інвестиційних проєктів і домовилися розширити можливості роботи фонду та створити механізм співінвестування.

Також обговорювалося розширення механізму покриття воєнних ризиків для інвесторів в українську економіку, зокрема із залученням інструментів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

"Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни", – зазначила Свириденко в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook у середу.

Крім того, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти Росії.

"Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів Росії. Ми вже бачимо їхній ефект", – зазначила прем'єр-міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CT5az8Uas/?mibextid=wwXIfr

22:18 16.04.2026
Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

16:36 16.04.2026
Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

16:10 16.04.2026
Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

08:32 16.04.2026
Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

16:02 15.04.2026
ШІ призводить до фундаментального зсуву в галузі фінансів – керівник напряму цифрових банків у BBVA

11:15 14.04.2026
Банки у березні профінансували проєкти з розбудови 112 МВт нової енергогенерації – НБУ

