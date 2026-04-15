Інтерфакс-Україна
22:19 15.04.2026

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, посилення протиповітряної оборони України та підготовку Drone Deal, а також можливі формати подальшого партнерства.

За підсумками зустрічі у середу, окрему увагу було приділено посиленню української ППО.

"Росія продовжує щоденний терор проти України та наших людей, і важливо постійно посилювати українську ППО своєчасним постачанням ракет", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив про домовленості щодо подальшої роботи над підготовкою Drone Deal та визначенням усіх напрямів співпраці: "Ми маємо значний потенціал для оборонного партнерства, і треба його реалізувати. Дякую Італії за політичну, військову та дипломатичну підтримку від самого початку повномасштабного російського вторгнення".

Окрему увагу під час переговорів було приділено перспективам співпраці в межах програми SAFE.

