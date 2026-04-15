Інтерфакс-Україна
Події
22:09 15.04.2026

Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

1 хв читати

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох осіб – поранення дістала 38-річна жінка.

"Вже троє постраждалих через ворожу атаку у Дніпрі. Окрім двох дітей, поранень дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", – зазначив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм.

Окрім того, за його словами горіли також офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Дніпро постраждали двоє малолітніх дітей – трирічний та 1,5-річний хлопчики.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/28767

Теги: #дніпро #постраждалі #атака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА