Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох осіб – поранення дістала 38-річна жінка.

"Вже троє постраждалих через ворожу атаку у Дніпрі. Окрім двох дітей, поранень дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", – зазначив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм.

Окрім того, за його словами горіли також офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Дніпро постраждали двоє малолітніх дітей – трирічний та 1,5-річний хлопчики.

