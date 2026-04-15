Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

Франція приєдналася до Розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, також загалом 18 країн-членів Ради Європи вже підтримали відповідну ініціативу.

"Вдячний Франції за офіційне підтвердження наміру приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу", – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х в середу.

За словами очільника МЗС України, угоду планується винести на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні, а вже щонайменше 18 держав-членів Ради Європи приєдналися до ініціативи.

Сибіга закликав інші держави долучатися до процесу.

"Ми закликаємо всі держави, як в Раді Європи, так і за її межами, взяти участь у цьому історичному процесі", – зазначив він.

Міністр наголосив, що вперше з часів Нюрнберзького процесу триває робота над забезпеченням правосуддя за злочин агресії, що матиме важливе значення для міжнародної спільноти.