Інтерфакс-Україна
Події
21:56 15.04.2026

Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

1 хв читати
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу
Фото: https://www.president.gov.ua/

Франція приєдналася до Розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, також загалом 18 країн-членів Ради Європи вже підтримали відповідну ініціативу.

"Вдячний Франції за офіційне підтвердження наміру приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу", – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х в середу.

За словами очільника МЗС України, угоду планується винести на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні, а вже щонайменше 18 держав-членів Ради Європи приєдналися до ініціативи.

Сибіга закликав інші держави долучатися до процесу.

"Ми закликаємо всі держави, як в Раді Європи, так і за її межами, взяти участь у цьому історичному процесі", – зазначив він.

Міністр наголосив, що вперше з часів Нюрнберзького процесу триває робота над забезпеченням правосуддя за злочин агресії, що матиме важливе значення для міжнародної спільноти.

 

Теги: #приєднання #спецтрибунал #франція #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 16.04.2026
Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

16:57 16.04.2026
Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

11:54 16.04.2026
Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

00:55 15.04.2026
Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

23:49 14.04.2026
Сибіга і глава МЗС Норвегії обговорили оборонну підтримку України та спільне виробництво

Сибіга і глава МЗС Норвегії обговорили оборонну підтримку України та спільне виробництво

21:55 14.04.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

20:05 14.04.2026
Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

21:24 13.04.2026
МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

23:25 10.04.2026
Таяні обговорив з главою МЗС Єгипту зміцнення перемир'я між США та Іраном і ситуацію в Лівані

Таяні обговорив з главою МЗС Єгипту зміцнення перемир'я між США та Іраном і ситуацію в Лівані

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА