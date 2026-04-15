Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Унаслідок російської атаки на Дніпро постраждали двоє малолітніх дітей – трирічний та 1,5-річний хлопчики, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері середи у Телеграм.

Очільник ОВА також зазначив, що лікарі надають необхідну допомогу.