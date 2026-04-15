Рух на трасі М-21 у Вінницькій області перекрито через ДТП, організовано об'їзд

Рух транспорту на автодорозі М-21 у Вінницькій області поблизу населеного пункту Перемога перекрито через дорожньо-транспортну пригоду, для водіїв організовано об'їзні маршрути, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"На автодорозі М-21, поблизу населеного пункту Перемога, відбулася дорожньо-транспортна пригода. Рух перекритий", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у напрямку міста Вінниця об'їзд здійснюється через села Сигнал, Голендри та Заливанщина з подальшим виїздом на М-21. У напрямку міста Бердичів рух скеровано через села Заливанщина, Голендри та Сигнал із подальшим виїздом на М-21.