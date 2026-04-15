Інтерфакс-Україна
Події
21:22 15.04.2026

Україна закликає партнерів передати ракети Patriot до листопада для захисту міст узимку – Міноборони

На тлі наближення зимового періоду Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом до листопада передати ракети до систем Patriot зі складів, а також профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3 для посилення захисту мирних міст.

"Зима близько: наші мирні міста не мають замерзати через російський ракетний терор. Україна закликає партнерів до листопада передати ракети Patriot зі складів та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3", – повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Телеграм-каналі.

 

Теги: #постачання #озброєння #фінансування

