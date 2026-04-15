Інтерфакс-Україна
Події
21:15 15.04.2026

Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою в рамках візиту до Риму, під час сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та всій Європі, а також на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Розповів про наші домовленості з країнами регіону щодо безпекової співпраці. Важливо розбудовувати спільну систему захисту і у Європі", – написав Зеленський в Телеграм у середу за результатами зустрічі.

Окрема увага під час розмови була приділена допомозі, необхідній для енергетичної стійкості України, переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу, розблокуванню рішення про надання репараційного кредиту для України в розмірі EUR90 млрд, а також введення 20-го пакету санкцій проти РФ. Зеленський подякував Італії за допомогу українському енергетичному сектору протягом минулої зими.

 

