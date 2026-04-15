Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Україна та Італія зазначають готовність продовжувати діалог щодо подальшого розвитку співпраці на прагматичній та взаємовигідній основі, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після зустрічі із міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто в Римі в середу.

"Майбутня співпраця охоплюватиме кілька напрямів, зокрема нарощування спроможностей, обмін досвідом і здобутими знаннями, а також промислову кооперацію в різних секторах, включно з протиповітряною обороною, безпілотними системами, боєприпасами та морською сферою, серед іншого. Співпраця може передбачати спільні дослідження, технологічну взаємодію, промислові партнерства та інвестиційні ініціативи з метою розширення діалогу у сферах, важливих для сучасної оборони, таких як логістика, кібербезпека та захист критичної інфраструктури", – написав Умєров в Телеграм.

За його словами, сторони працюють над рамкою Стратегічного оборонного партнерства (відомою як Drone Deal), покликаною окреслити спільні цілі, можливі напрями співпраці та механізми періодичного перегляду. Ця рамка має забезпечити структуровану основу для подальшого діалогу та поступового розвитку спільних ініціатив, додав секретар РНБО.

Обидві сторони прагнуть побудувати стале довгострокове партнерство, що сприятиме миру та стабільності в Європі, наголосив Умєров.