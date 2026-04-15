Інтерфакс-Україна
Події
20:09 15.04.2026

Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

Фото: https://theairogroup.com/

Нова модель ведення війни у вигляді об'єднання піхоти на дронів в єдину систему, запроваджується в Україні після випробовуванні на південних ділянках фронту, повідомляє оборонне відомство.

"Впроваджується нова модель ведення війни – дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему. Такий підхід вже показав результат на півдні, де з лютого було звільнено великий об'єм територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства оборони України в середу.

 

Теги: #міноборони #дрони #піхота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

19:16 15.04.2026
Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

13:45 15.04.2026
Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги Україні у вигляді дронів

22:05 14.04.2026
Зеленський повідомив про drone deal з Норвегією

18:32 14.04.2026
Україна та Німеччина впровадять обмін даними з поля бою

16:23 14.04.2026
Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в ОПК на EUR4 млрд – Міноборони

15:58 14.04.2026
Зеленському та Мерцу продемонстрували 7 видів дронів, вироблених на спільних підприємствах

20:03 13.04.2026
Чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень через дронову атаку на Херсонщині

11:33 13.04.2026
Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

22:28 10.04.2026
Співробітники посольства США в Іраку потрапили під атаки дронів – ЗМІ

