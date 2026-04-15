Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

Нова модель ведення війни у вигляді об'єднання піхоти на дронів в єдину систему, запроваджується в Україні після випробовуванні на південних ділянках фронту, повідомляє оборонне відомство.

"Впроваджується нова модель ведення війни – дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему. Такий підхід вже показав результат на півдні, де з лютого було звільнено великий об'єм територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства оборони України в середу.