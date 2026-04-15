19:57 15.04.2026

Нідерланди інвестують 248 млн євро в дрони для України

Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Нідерланди виділяють 248 млн євро на безпілотники для Збройних сил України. Про це сьогодні під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) оголосила міністр Ділан Єшильгоз-Зегеріус.

Як повідомляється на сайті Міноборони Нідерландів, безпілотники виробляються в Нідерландах та Україні.

"Дрони відіграють вирішальну роль на сучасному полі бою. Українці використовують їх з неймовірною майстерністю, щоб відбити безперервні російські атаки. Вони дуже успішно роблять це. Завдяки добрій співпраці з Україною ми безпосередньо вчимося з цього. Це також відкриває можливості для нашої бізнес-спільноти. Тісна співпраця з Україною таким чином створює безпосередню взаємовигідну ситуацію для обох країн", – сказала Єшильгоз-Зегеріус.

Нідерланди зробили внесок, серед іншого, у так звану ініціативу "Лінія дронів" . В результаті сотні тисяч дронів стали доступними для українських солдатів на передовій.

За словами міністра, логічно, що зараз велика увага зосереджена на ситуації на Близькому Сході "однак, не можна забувати, що війна в Україні має ще більший вплив на безпеку в Європі, а отже, і на Нідерланди.

"Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", – закликала міністерка.

Міністр оборони України Михайло Федоров у соцмережі Х подякував Нідерландам за інвестиції у 248 мільйонів євро в дрони для України. "Спільне виробництво посилює наше партнерство та промислову міць", – йдеться у дописі.

 

