Помер один з постраждалих від російського удару по багатоповерхівці в Одесі – міськадміністрація

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок російського дронового удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі.

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким", – написав Лисак в Телеграм у середу.

Всього кількість постраждалих внаслідок удару, за його словами, зросла до шести.

Раніше Лисак повідомляв про чотирьох постраждалих.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер перед тим повідомив про влучання російського дрона по багатоповерховому житловому будинку в Одесі та пожежу, яка виникла внаслідок цього.