Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Армія оборони Ізраїлю затвердила нові плани бойових дій проти Ірану і "Хезболли" в Лівані, повідомив у середу начальник генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір.

"Учора на нараді Генштабу я затвердив плани на майбутнє: ми продовжуємо проводити оцінку ситуації та затверджувати план дій як у Лівані, так і в Ірані", – сказав він під час відвідин 162-ї дивізії в районі Бейт-Ліф у Лівані.

"Під час спільної операції з американськими військовими ми завдали серйозного удару по іранському терористичному режиму, позбавили його оборонних можливостей і послабили його. Тепер ми не повинні дозволити йому досягти успіхів у ядерній програмі, в Ормузькій протоці та в інших питаннях, що стоять на порядку денному", – зазначив генерал, додавши, що ЦАХАЛ перебуває на "дуже високому рівні готовності".

"Літаки ВПС озброєні і готові до бою, цілі завантажені в системи. Ми знаємо, як негайно завдати потужного удару", – наголосив Замір.