Інтерфакс-Україна
Події
19:47 15.04.2026

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Армія оборони Ізраїлю затвердила нові плани бойових дій проти Ірану і "Хезболли" в Лівані, повідомив у середу начальник генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір.

"Учора на нараді Генштабу я затвердив плани на майбутнє: ми продовжуємо проводити оцінку ситуації та затверджувати план дій як у Лівані, так і в Ірані", – сказав він під час відвідин 162-ї дивізії в районі Бейт-Ліф у Лівані.

"Під час спільної операції з американськими військовими ми завдали серйозного удару по іранському терористичному режиму, позбавили його оборонних можливостей і послабили його. Тепер ми не повинні дозволити йому досягти успіхів у ядерній програмі, в Ормузькій протоці та в інших питаннях, що стоять на порядку денному", – зазначив генерал, додавши, що ЦАХАЛ перебуває на "дуже високому рівні готовності".

"Літаки ВПС озброєні і готові до бою, цілі завантажені в системи. Ми знаємо, як негайно завдати потужного удару", – наголосив Замір.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

16:39 16.04.2026
ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

08:32 16.04.2026
Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

15:36 15.04.2026
Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

14:26 15.04.2026
Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

13:06 15.04.2026
Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

22:38 14.04.2026
Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

