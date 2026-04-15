19:38 15.04.2026

В Одесі четверо постраждалих від удару по багатоповерхівці, окупанти завдали удару і по приватному сектору в області

Четверо жителів Одеси постраждали внаслідок російського дронового удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"За попередньою інформацією, постраждало четверо людей. Пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п'ятого по сьомий. На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнутий оперативний штаб", – написав Лисак в Телеграм у середу.

В свою чергу очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти також завдали удару по приватному сектору в Одеській області, не уточнивши назву населеного пункту. Про постраждалих інформація наразі відсутня.

"Ще один ворожий удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області. В Березівському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку. На прибудинковій території виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – написав він у Телеграм.

Раніше Кіпер повідомив про влучання російського дрона по багатоповерховому житловому будинку в Одесі та пожежу, яка виникла внаслідок цього. Про постраждалих та масштаби руйнувань інформації на той час не було.

 

 

 

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:40 16.04.2026
В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

12:09 16.04.2026
РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

09:10 16.04.2026
В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

