В Одесі четверо постраждалих від удару по багатоповерхівці, окупанти завдали удару і по приватному сектору в області

Четверо жителів Одеси постраждали внаслідок російського дронового удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"За попередньою інформацією, постраждало четверо людей. Пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п'ятого по сьомий. На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнутий оперативний штаб", – написав Лисак в Телеграм у середу.

В свою чергу очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти також завдали удару по приватному сектору в Одеській області, не уточнивши назву населеного пункту. Про постраждалих інформація наразі відсутня.

"Ще один ворожий удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області. В Березівському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку. На прибудинковій території виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – написав він у Телеграм.

Раніше Кіпер повідомив про влучання російського дрона по багатоповерховому житловому будинку в Одесі та пожежу, яка виникла внаслідок цього. Про постраждалих та масштаби руйнувань інформації на той час не було.