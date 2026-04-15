Рютте оптимістично налаштований щодо фінансування програми PURL в 2026 році

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він оптимістичний щодо фінансування допомоги Україні через механізм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) до кінця року.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо фінансувати потік допомоги, яка надходить зі Сполучених Штатів, – вирішальну військову підтримку для України, зокрема протиповітряну оборону. Так, я оптимістично налаштований", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Однак генсек визнав, що "розподіл тягаря" всередині Альянсу залишається нерівномірним.

"Обмежена кількість країн виконує важку роботу, але ми бачимо зміни на краще", – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), у межах якої країни-члени НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України, на рік потрібно $15 млрд.