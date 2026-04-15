19:16 15.04.2026

Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні домовилися, що їхні команди пропрацюють деталі щодо спеціального формату угоди щодо безпеки – drone deal.

"Ми будемо тільки посилювати один одного. Важливо, що є інтерес Італії до такої співпраці. Ми домовились з Джорджою (Мелоні – ІФ-У), що наші команди пропрацюють деталі drone deal між нашими країнами", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції у Римі у середу.

Крім того, під час зустрічі з Мелоні глава Української держави поінформував її про ситуацію на фронті.

"Росія навіть на Великдень продовжила, на жаль, штурми на фронті, і тривають російські повітряні удари постійно, сотні шахедів майже щоденно, також є ракети. Прямо зараз в небі України знов шахеди, знов масована атака, тому завдання ППО для нас – це ключовий пріоритет", – зазначив він.

Зеленський і Мелоні обговорили потребу України в ППО та можливість спільної роботи для виробництва протиповітряних систем, дипломатію і комунікацію з американською стороною, європейськими й іншими партнерами. Президент анонсував "нові спільні результати".

У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що Італія зацікавлена розробляти спільне виробництво особливо у сфері дронів.

"І ми знаємо, що Україна за ці роки стала дійсно передовою нацією у цій сфері", – зазначила Мелоні.

Вона повідомила, що обговорила з Зеленським конфлікт на Близькому Сході, додавши, що війна "стає все більш складною, і ми продовжуємо вірити у дійсність припинення вогню між Іраном та Сполученими Штатами Америки".

"Сподіваємося, що відновиться мирний процес, хоча це не проста ситуація. Італія ще раз наголошує на тому, що вона готова здійснити те, що повинна зробити для власної безпеки, для безпеки Європи, країн Близького Сходу, Ірану", – наголосила Мелоні.

За її словами, Італія готова надати підтримку партнерам країн Перської затоки "завдяки досвіду, який Україна набула і розвинула протягом цих кількох років у сфері оборони".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

00:24 16.04.2026
Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

Італія зосереджується на поставках в Україну медобладнання для пологових відділень

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

21:15 15.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

Зеленський обговорив з президентом Італії безпекову ситуацію в Україні та в регіоні Затоки

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

20:09 15.04.2026
Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

13:45 15.04.2026
Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги Україні у вигляді дронів

Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги Україні у вигляді дронів

12:51 15.04.2026
ЗЗФ та Марганецький ГЗК уклали мирову угоду щодо боргу на 42,17 млн грн

ЗЗФ та Марганецький ГЗК уклали мирову угоду щодо боргу на 42,17 млн грн

09:18 15.04.2026
У Зеленського заплановані зустрічі в Норвегії, потім в Італії – прессекретар

У Зеленського заплановані зустрічі в Норвегії, потім в Італії – прессекретар

22:05 14.04.2026
Зеленський повідомив про drone deal з Норвегією

Зеленський повідомив про drone deal з Норвегією

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

