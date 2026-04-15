Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні домовилися, що їхні команди пропрацюють деталі щодо спеціального формату угоди щодо безпеки – drone deal.

"Ми будемо тільки посилювати один одного. Важливо, що є інтерес Італії до такої співпраці. Ми домовились з Джорджою (Мелоні – ІФ-У), що наші команди пропрацюють деталі drone deal між нашими країнами", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції у Римі у середу.

Крім того, під час зустрічі з Мелоні глава Української держави поінформував її про ситуацію на фронті.

"Росія навіть на Великдень продовжила, на жаль, штурми на фронті, і тривають російські повітряні удари постійно, сотні шахедів майже щоденно, також є ракети. Прямо зараз в небі України знов шахеди, знов масована атака, тому завдання ППО для нас – це ключовий пріоритет", – зазначив він.

Зеленський і Мелоні обговорили потребу України в ППО та можливість спільної роботи для виробництва протиповітряних систем, дипломатію і комунікацію з американською стороною, європейськими й іншими партнерами. Президент анонсував "нові спільні результати".

У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що Італія зацікавлена розробляти спільне виробництво особливо у сфері дронів.

"І ми знаємо, що Україна за ці роки стала дійсно передовою нацією у цій сфері", – зазначила Мелоні.

Вона повідомила, що обговорила з Зеленським конфлікт на Близькому Сході, додавши, що війна "стає все більш складною, і ми продовжуємо вірити у дійсність припинення вогню між Іраном та Сполученими Штатами Америки".

"Сподіваємося, що відновиться мирний процес, хоча це не проста ситуація. Італія ще раз наголошує на тому, що вона готова здійснити те, що повинна зробити для власної безпеки, для безпеки Європи, країн Близького Сходу, Ірану", – наголосила Мелоні.

За її словами, Італія готова надати підтримку партнерам країн Перської затоки "завдяки досвіду, який Україна набула і розвинула протягом цих кількох років у сфері оборони".