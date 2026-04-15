Російській дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, про постраждалих поки невідомо – обладміністрація

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив про влучання російського дрона по багатоповерховому житловому будинку в Одесі, про постраждалих інформація наразі відсутня.

"Внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку в Одесі пошкоджено квартири на 5-7-му поверхах будинку, виникла пожежа. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – написав Кіпер в Телеграм у середу.